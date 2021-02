Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 06:00

ÁRIES



Hoje você pode esclarecer um mal-entendido com amigos. Atente-se com gastos inesperados. No romance, um sexo apimentado pode pintar.



TOURO



Muita disposição para atingir seus objetivos. Trabalhar com colegas pode te ajudar. O dia vai trazer algumas reflexões para ir bem na paquera.



GÊMEOS



Você vai estar contagiante hoje. Muita facilidade para memorizar e aprender. Aposte nos seus projetos. No amor, divergências podem surgir.



CÂNCER



Um presente ou uma grana inesperada podem marcar seu dia. Evite gastos desnecessários. Sua sensualidade deve atrair muitos admiradores na paquera.



LEÃO



Seus relacionamentos profissionais serão bem produtivos. O clima em família pode trazer problemas. No romance, evite remoer mágoas.



VIRGEM



Ótimo momento nas finanças. Dedique-se e receberá recompensas. Aposte em conversas na sua rotina. Na vida a dois, decisões importantes serão tomadas.



LIBRA



Algum desentendimento com parentes pode aparecer. Dialogue e encontre a melhor solução. A fase é animada nas paqueras. Use seu charme.



ESCORPIÃO



Dormir até mais tarde ou ficar num lugar tranquilo podem te fazer feliz. Não deixe preocupações domésticas prejudicarem sua relação amorosa.



SAGITÁRIO



O trabalho em equipe pode gerar excelentes resultados. Você vai sentir um grande desejo de relaxar. Na vida a dois, melhore o diálogo.



CAPRICÓRNIO



Fique atento que uma boa notícia no mundo do trabalho pode surgir. Se pintar ciúme de amigo, pode ser sinal de que a amizade está virando paixão.



AQUÁRIO



O dia será bom para focar nos estudos. A vontade de alcançar o sucesso vai te fazer investir . No relacionamento, o amor vai se destacar.



PEIXES



Algumas decepções com amigos podem acontecer. Cuidado com as fofocas. No romance, o namoro a distância pode deixar seu coração inseguro.

