Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 06:00

ÁRIES



O dia pode começar tenso com algumas confusões. Quem deseja mudar de emprego vai ter uma boa surpresa. No romance, ouse na sensualidade.



TOURO



Um diálogo difícil vai pintar hoje. O jogo de cintura será fundamental para você resolver dilemas. Explore seu charme para se envolver com quem deseja.



GÊMEOS



A concentração será importante para você aprender algo novo e finalizar demandas. Dê atenção à saúde. Quebre um pouco a rotina no amor.



CÂNCER



A criatividade e o entusiasmo marcarão seu dia. Evite gastos. Motive seus colegas e busque seus objetivos. Muita sedução e companheirismo no romance.



LEÃO



Conflitos domésticos podem surgir. Controle suas emoções. Você terá novas ideias para empreender. Na relação, o carinho e a sintonia vão aparecer.



VIRGEM



Algumas complicações no contato com os colegas e amigos estarão próximas. Ouça mais e fale menos. A conquista perderá um pouco de espaço para a companhia da família.



LIBRA



Aproveite o tempo livre para apostar em negócios. A sua habilidade de diálogo vai estar em alta. Momento de muita sintonia no romance.



ESCORPIÃO



Os conflitos podem marcar seu dia. Busque não se exceder em discussões. Fique atenta ao mundo dos negócios. Com o parceiro, valorize a vida a dois.



SAGITÁRIO



Será um desafio levantar da cama. O sentimento de preguiça surgirá com força. Equilibre seu orçamento. No amor, não dê brecha para desconfianças.



CAPRICÓRNIO



As relações de amizade estarão em harmonia. Os astros aconselham a não misturar dinheiro com amizade. No relacionamento, busque o diálogo.



AQUÁRIO



Nem tudo será como você gostaria. Controle a impaciência e evite bater conflitos no ambiente profissional. Boa popularidade nas paqueras.



PEIXES



Más notícias sobre pessoas que estão longe podem surgir. Fortaleça suas amizades e faça parcerias. Na relação, realize planos.