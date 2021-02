Por O Dia

Rio - O Ano Novo Chinês é comemorado nesta sexta-feira. Diferente do Ano Novo astrológico ocidental, que ocorre quando o Sol entra em Áries, a celebração é marcada pela primeira lua nova no signo de Aquário. Neste ano, essa fase lunar começou na quinta-feira (11).

O astrólogo Pettrus Tales afirma que, a cada dinastia chinesa, essa marcação temporal vai mudando. No período do ano novo, ocorre o Festival da Primavera, um festejo que é comemorado por sete dias. Segundo a tradição, cada ano é regido por um dos 12 signos, que são representados por animais. “A energia de um signo fica presente durante todo o ano e a tendência é que os acontecimentos, de modo geral, sigam essa vibração”, explica o astrólogo.No ano de 2021, as energias vão seguir as características do signo Boi, tais como persistência e ação. Segundo Pettrus Tales, os próximos 12 meses não serão de novidades e imprevistos, como aconteceu no último ano, que foi regido pelo Rato. “Este ano vai ser desafiador. A cada dois anos, um dos cinco elementos chineses ajudam a reger o ano. Tanto em 2020 quanto em 2021, o metal está no comando. Então, o intelecto rápido, desapego, ‘virar a página’, abraçar coisas novas e estar disposto a viver uma nova fase são marcas desta fase. É preciso ter uma teimosia para alcançar o que almeja neste ano”, pontua.Pettrus Tales afirma que os que vão nascer neste ano, sob a regência do Boi Metal, serão desbravadores. ”Os nascidos neste ano serão questionadores, com um pensamento lógico e científico. Também terão um gênio forte. Mas, no geral, vão vibrar essa energia de disciplina, persistência, luta e determinação”.Segundo o astrólogo, 16 dias antes do Ano Novo, os chineses começam os rituais de defumação e limpeza energética dos ambientes. Este período é marcado pelo desapego e renovação. “A gente pode fazer uma adaptação fazendo uma ritualística pessoal, como por exemplo, passando pelos cômodos da casa um incenso de Mirra. É importante se livrar das lembranças e sentimentos negativos. Para assim, pedir para que este ano seja de renovação.”