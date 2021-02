Constelação NASA

ÁRIES



Você pode acordar um pouco cansado. Respeite os limites do seu corpo. No trabalho, cuide das prioridades. No amor, demonstre carinho.



TOURO



A Lua incentiva você a se aproximar mais dos amigos. Se o seu coração está livre, curta um pouco esse momento. Não se envolva muito com a paquera.



GÊMEOS



Muita determinação para você perseguir seus sonhos. Não revele suas metas para qualquer pessoa. Na união, compartilhe seus objetivos.



CÂNCER



A Lua vai te proporcionar novas experiências. A curiosidade vai fazer você se envolver com outras áreas no trabalho. Há chance de romance com amigo.



LEÃO



Pode sentir vontade de dar um novo rumo para a sua carreira. Aposte nessa mudança. Vá atrás de um novo look e aposte na sensualidade no amor.



VIRGEM



A companhia de amigos lhe fará bem. No ambiente profissional, atividades em grupo vão trazer resultados. Muita sintonia no relacionamento hoje.



LIBRA



Alguns gastos inesperados podem surgir em casa. Desafios e novidades irão marcar seu dia. A proximidade com um colega pode despertar a atração.



ESCORPIÃO



O céu anuncia um dia bem tranquilo. Sua criatividade vai gerar boas ideias. Vai ser fácil atrair admiradores e encantar alguém especial.



SAGITÁRIO



A Lua na Casa 4 fortalece seus laços familiares. Para quem trabalha em casa o dia será produtivo. No romance, o apoio será mútuo.



CAPRICÓRNIO



Muita energia para aproveitar um dia leve. Você estará mais extrovertido. Converse mais com as pessoas. Na vida a dois, o carinho irá aparecer.



AQUÁRIO



Você pode se preocupar com as finanças. Gastos inesperados podem aparecer. Bom momento para refletir sobre o que você espera do amor.



PEIXES



Retome o contato com as pessoas queridas. Aposte em mensagens ou chamadas de vídeo. Um convite ou uma declaração de amor podem marcar seu dia.