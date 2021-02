Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:33

Rio - A lua crescente é a fase em que os projetos começam a florescer. O período é oportuno para quem quer a renovação e o crescimento de algo novo na vida. Por isso, é um bom momento para atrair energias positivas.

Acenda um palito de fósforo. Enquanto ele queima mentalize todas as energias negativas, que não te pertence, como inveja saindo da sua vida. Quando metade do palito estiver queimado, apague e guarde o que sobrou do fósforo dentro da caixa. Faça uma prece e repita a simpatia com dez palitos. Ao terminar, descarte em um lixo fora da sua casa.