Por O Dia

Publicado 16/02/2021 06:00

ÁRIES



Você pode sentir falta dos seus amigos. Tenha cuidado com o seu bem-estar. Desentendimentos podem surgir. O companheirismo vai pintar no romance.



TOURO



Descanse bastante e pratique atividades relaxantes. Reflita sobre sua carreira e objetivos. Há chance de paquera com alguém do trabalho.



GÊMEOS



Aproveite seu tempo em casa e invista em seu futuro. Um atrito com amigos pode acontecer. No amor, vai curtir bastante a sintonia com o par.



CÂNCER



Busque fazer algumas mudanças no seu visual. O clima pode ficar tenso nos relacionamentos. Não tente impor as suas opiniões no amor.



LEÃO



O desejo de viajar pode surgir mas evite sair. O astral favorece o contato com pessoas queridas. Na vida a dois, troque ideias e valorize o seu bem.



VIRGEM



É um bom momento para repensar seus hábitos. Reduza um pouco sua jornada e respeite seus limites. A Lua realça o seu charme. Paquere bastante.



LIBRA



Você vai viver um dia bem gostoso em família. Tenha cautela com imprevistos e conflitos que podem surgir. Namore bastante com o seu par romântico.



ESCORPIÃO



Tome algumas decisões importantes que podem influenciar o seu dia. Preste atenção a saúde. Ajude o seu companheiro a concluir seus objetivos.

SAGITÁRIO

A Lua vai te deixar animado. Busque se divertir hoje. Faça contato virtual com familiares e amigos. Você estará com o seu lado romântico aflorado.



CAPRICÓRNIO



Invista uma grana para deixar seu lar mais aconchegante. Isso vai te fazer bem. Tome cuidado com o orçamento. A paquera ficará de segundo plano.



AQUÁRIO



O astral estará favorável para contactar as pessoas queridas. Coloque as conversas em dia. No campo do romance, use e abuse do seu charme.



PEIXES



Redobre a atenção com os gastos hoje. Não misture dinheiro com amizade. A Lua ajudará você a definir o que realmente quer para o seu coração.