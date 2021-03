Por O Dia

Publicado 08/03/2021 17:00

Rio - A Imperatriz é a terceira carta dos Arcanos Maiores e está voltada às energias femininas. A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, explica que ela simboliza a capacidade fértil, intuitiva de fecundar e projetar as emoções na dose certa.

Segundo Alice Tardin, a carta diz respeito acerca da inteligência e da percepção sutil das circunstâncias. “A Imperatriz representa o crescimento e a prosperidade na questão em que o jogo foi canalizado. Além disso, também se traduz em características como autoconfiança, autoestima e a força da mulher, do feminino”, afirma.A taróloga esclarece que o Arcano Maior fala do plano subjetivo enquanto o Menor fala do objetivo. Portanto, A Imperatriz trata de uma ideia, uma abstração de um período solar do feminino. Ao contrário da carta da Sacerdotisa que expõe uma face oculta do conhecimento da mulher. “A Papisa nos convida a um olhar profundo sobre o que está invisível, como a lua, evocando a passividade. Já A Imperatriz nos fala do poder contínuo e irresistível nas ações, criador e prático como o Sol, trazendo maior operosidade”.Ainda de acordo com Alice, quando a carta cai em uma casa de obstáculos pode ser interpretada como o desinteresse por um desejo íntimo ou a falta de percepção intuitiva. Mas quando está em exaltação, mostra a necessidade da mulher se ver como fonte de poder.Quando os questionamentos estão voltados para a vida afetiva, a carta fala de prazer, sensualidade, entrega ao verdadeiro amor e paixão. “Ela olha pra dentro e vê o que realmente está sentindo, o seu íntimo. A Imperatriz não reprime os seus sentimentos e esse é o seu grande poder”, aponta Tardin.Este Arcano Maior, no campo das questões materiais, trata de prosperidade e crescimento. A taróloga explica que ela soluciona muito bem as coisas no trabalho por ter uma inteligência emocional aguçada.Já na saúde, se revela em assuntos como autocuidado elevado e estabilidade emocional.