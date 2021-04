Por O Dia

Rio - Sonhar com rainha simboliza ascensão social e a busca por conhecimento. Além disso, pode representar a mãe ou uma figura materna na vida do sonhador. No entanto, é importante analisar o contexto para interpretar o sonho corretamente.

Ver uma rainha em um sonho simboliza a mãe ou a figura materna na vida do sonhador. É o sinal para você seguir a sua intuição e acreditar na sua sabedoria.Esse sonho representa ascensão social e, também, uma oportunidade de adquirir maiores conhecimentos. As portas para conquistar os seus objetivos vão ser abertas e a realização está prestes a chegar.Você está em busca de prestígio e poder no setor profissional. No entanto, é importante prestar atenção aos que querem o seu bem. Tente escutá-los mais! Eles tentam te alertar.Existem quatro naipes de rainha dentro do baralho e cada um apresenta um significado. A rainha de copas indica que as suas atitudes precisam ser repensadas. Tente deixar a arrogância de lado e busque ser mais humildade. Por sua vez, a rainha de paus simboliza falta de compreensão no âmbito afetivo. Ouça mais o seu parceiro! Já a rainha de ouros é sinal de boas novas na esfera material. Aproveita! Por fim, a rainha de espadas é o presságio de um excelente período para o amor.