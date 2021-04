Por O Dia

Publicado 28/04/2021 17:00

Rio - Os banhos de rosas proporcionam limpeza e harmonia. Além disso, renovam o campo energético aumentando o magnetismo e a autoestima. As rosas amarelas são ótimas para abrir caminhos e proteção, porque ajudam a atrair a fatura e a prosperidade para vida.

Ferva um litro de água e acrescente as pétalas de um rosa amarela e um ramo de erva-cidreira. Ao levantar fervura, desligue o fogo e coe a mistura. Depois do banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando boas energias.