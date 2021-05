Por O Dia

Publicado 11/05/2021 08:00

Rio - A lua nova é a fase que faz renascer as esperanças, os projetos e sonhos. Quando o assunto é amor, esse período é de recomeços e é propício para dar o pontapé inicial nessa esfera da vida, uma vez que a energia é excelente para atrair o que é desejado.

Ferva um litro de água e coloque as pétalas de um cravo vermelho e as pétalas de sete cravos amarelos. Ao esfriar, coe a solução e, depois do banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade para o amor.