Entenda o que representa sonhar com sorvete Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 10:07

Rio - Sonhar com sorvete é um presságio sobre alegria e caminhos abertos no amor. Além disso, pode simbolizar momentos prósperos no âmbito profissional. No entanto, é importante analisar o contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.