Por O Dia

Publicado 21/05/2021 17:00

Rio - O retorno mais popular e temido na astrologia é o de Saturno. Mas não é só o chamado grande maléfico que volta de tempos em tempos ao ponto de partida. Isso acontece com todos os planetas, inclusive, Júpiter. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy) explica que o grande benéfico simboliza a abundância, prosperidade e fertilidade e a cada 12 anos retoma ao signo de partida em determinado Mapa Natal.



Segundo Marianna Muricy, Júpiter é relacionado a Zeus, o deus de todos os deuses na Mitologia Grega e, por isso, o planeta é quem comanda a ordem de uma sociedade civilizada e o que é essencial para a manutenção dela: justiça, sabedoria, estudos, fé, religião e boas relações. “Júpiter, ao retornar ao signo e a casa de um mapa de nascimento, vai trazer à tona seus assuntos universais. Por exemplo, o astro posicionado na casa 4 possibilita grandes mudanças de lares. Já na casa 7 pode representar um romance. Por sua vez, na casa 11 até mesmo a cura de alguma doença.”Ainda de acordo com a astróloga, é importante entender que o retorno pode trazer coisas boas ou ruins. “Ao compreender os temas específicos que Júpiter elenca em um mapa, podemos também compreender os assuntos que ele vai abarcar em seu retorno. O grande benéfico nem sempre traz benefícios aproveitáveis.”A respeito da retrogradação do astro e o retorno, antes de tudo, Marianna conta que todos os planetas, com exceção do Sol e da lua, em algum momento do ano entram em movimento retrógrado e isso não é necessariamente ruim. “Algumas retrogradações podem trazer a volta de temas difíceis. Essencialmente isso não é maléfico, mas pode ser que o astro que anda de ré está indo de encontro a um signo que ele não gosta.”