Publicado 08/04/2021 17:45

Rio - O Retorno de Saturno é o período em que o planeta realiza uma volta completa em torno do Sol. Enquanto a Terra leva 365 dias para percorrer o astro rei, o Grande Maléfico, como é chamado na Astrologia Tradicional, leva aproximadamente 29 anos terrestres para isso. A astróloga Marianna Muricy conta que este marco começa a ocorrer quando ele chega no mesmo signo que se encontra em determinado Mapa Natal.



Segundo Marianna Muricy, Saturno caminha vagarosamente e tem a estadia de cerca de 3 anos em cada um dos 12 signos. Com o passo lento, o “planeta-ancião” trata de assuntos como limites e estruturas, trazendo à tona questionamentos como a solidez e as rachaduras. “Ele não precisa estar no grau exato para marcar o seu retorno, basta ingressar no signo que estava posicionado no Mapa Natal. Por isso, este período tem 3 anos de duração, em que ocorre um 'sacolejo' em determinada área da vida para mostrar que o que não tem firmeza e não estiver em conformidade com o nosso destino não há de permanecer.”



O Brasil



Em dezembro de 2017, Saturno entrou em Capricórnio, onde permaneceu até o fim de 2020. A astróloga revela que esse posicionamento trouxe uma aproximação ao conservadorismo e certos movimentos de contração de poder no Brasil. “Na Astrologia Tradicional, este planeta foi o regente do país no ano passado. Isso explica muito o que vivemos: seco, frio, distante e quase imóvel. Em 2021, Saturno está em Aquário e, com isso, encontra um pouco de água para balancear sua secura extrema. Mas isso não significa que tudo mudará da água pro vinho, a mudança é lenta e gradual."



Saturno e os elementos



Ainda de acordo com Muricy, Saturno é associado a um senhor, um ancião, que anda lento. Portanto, ele tem uma maior afinidade com os signos dos elementos de terra e ar. Veja como o planeta se comporta na presença de cada um:



Saturno nos signos do elemento fogo (Áries, Leão e Sagitário): Este posicionamento dá ao planeta excesso, a agilidade e resolução. “Dificilmente Saturno conseguirá acompanhar o ritmo ou se sentirá confortável em tais termos, porque está totalmente fora da sua área de domínio”, indica.



Saturno nos signos do elemento água (Câncer, Escorpião e Peixes): Marianna afirma que o Grande Maléfico fica à mercê do vai e vem das ondas, sem muito controle de para onde ou como está indo.



Saturno nos signos do elemento ar (Gêmeos, Libra e Aquário): “O planeta-ancião se encontra em um posicionamento leve, com meios moderados para alcançar seus objetivos”, conta a especialista.



Saturno nos signos do elemento terra (Touro, Virgem e Capricórnio): "Torna-se denso e provê estrutura. Assim, encontra um chão firme para traçar seus passos”, conclui.