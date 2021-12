Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 26/12/2021 06:00

ÁRIES



Os astros despertam a sua vaidade. Bom dia para dar um trato no visual e organizar as coisas. Troque confidências e planeje o futuro com o par.



TOURO



O período da manhã será perfeito para passear, desde que com cuidado. Pode precisar organizar algumas coisas. No amor, melhore a sintonia em casal.



GÊMEOS



Ajeite a casa como e separe algumas coisas para doação. A Lua te convida a relaxar e curtir as coisas boas da vida. Paqueras recebe bons estímulos.



CÂNCER



Converse com as pessoas queridas sobre assuntos importantes. Pode acertar algumas questões não resolvidas. Na paquera, vai investir se valer a pena.



LEÃO



Se você está de folga, aproveite as primeiras horas do dia para se organizar. Faça contato com as pessoas. Boas conversas melhoram a relação.



VIRGEM



Aproveite a boa convivência e participe da vida de quem estima. A Lua te aconselha a equilibrar os gastos. Namoro recente pode ficar mais sério.



LIBRA



Vai curtir a companhia da família com boas conversas. A Lua realça seus encantos. Alguém conhecido pode balançar seu coração. A dois, compartilhem sonhos.



ESCORPIÃO



Encontros e papos com amigos devem animar a sua manhã. À tarde, você deve sentir uma vontade maior de ficar no seu canto. No amor, não dê ouvidos a fofocas.



SAGITÁRIO



A Lua desperta o desejo de conhecer gente nova - ainda mais se estiver em busca de um amor. Quem já tem seu bem pode reforçar os projetos para o novo ano.



CAPRICÓRNIO



Vai se concentrar em definir metas para a semana ou mesmo para o ano que vem. Também vai querer dar uma atenção ao visual. No amor, abra seu coração.



AQUÁRIO



Se abra com pessoas queridas, compartilhe sonhos e preocupações. Atração proibida pode ficar mais forte. Na vida a dois, revele seus sentimentos e medos.



PEIXES



Vai se deliciar com a companhia de quem ama. Bom momento para arrumar armários. Amizade pode virar namoro. Defina metas com seu amor, respeitando as diferenças.