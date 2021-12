Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 27/12/2021 06:00

ÁRIES



A Lua estimula a cooperação no emprego. Busque encontrar um meio-termo que agrade a todos. Fase companheira e estável na vida a dois.



TOURO



Você vai seduzir quem quiser com seu charme. Pode precisar de disciplina para se dar bem no trabalho. Seja persistente para vencer os desafios.



GÊMEOS



Seu entusiasmo vai contagiar os colegas no serviço. Use seu carisma para agradar a clientela. A paquera será animada e pode se interessar por alguém.



CÂNCER



Reorganize o seu lar e retome as atividades de rotina. No trabalho, coloque as suas tarefas em dia. Não fique remoendo o passado no romance.



LEÃO



Você vai conseguir tudo que quiser com boa lábia hoje. A Lua aumenta sua habilidade de fazer acordos. Na paquera, seu charme será irresistível.



VIRGEM



Você terá muita disposição para trabalhar. Pode aumentar seus ganhos com uma ideia lucrativa. A dois, invista no romantismo e controle o ciúme.



LIBRA



Defenda suas ideias no trabalho, com cuidado para não parecer autoritária. Pode enfrentar algum atrito em família. No romance, evite remoer o que passou.



ESCORPIÃO



No trabalho, procure ficar longe de conversinhas e fofocas e aja discretamente para conseguir o que deseja. Pode manter um romance em segredo.



SAGITÁRIO



Busque aliados para alcançar seus objetivos mais rápido. Só não envolva amigos em assuntos de dinheiro. Bom astral para conhecer gente nova.



CAPRICÓRNIO



Vai mostrar o seu melhor no trabalho, mas cuidado para não medir forças com os chefes. Chance de envolvimento secreto com alguém do trabalho. A dois, façam planos.



AQUÁRIO



Mate a saudade de quem está longe. No amor, vai buscar alguém com ideias parecidas com as suas. A dois, quanto mais cumplicidade, melhor! Reforce a confiança.



PEIXES



Bom dia para exercitar o desapego. Talvez queira cortar relações superficiais. Pode atrair alguém influente e disputado. Na união, assuma o comando no sexo.