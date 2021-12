Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 31/12/2021 06:00

ÁRIES



Ótimas vibrações para você viajar. Mas tenha cuidado com aglomerações. No amor, valorize o companheirismo e os projetos do casal.



TOURO



Vai ser incrível poder matar a saudade de pessoas que estão distantes. Deseje um feliz ano-novo. Vai surpreender o par na intimidade.



GÊMEOS



Curta a virada do ano ao lado de pessoas especiais. Faça contato e deseje o melhor para amigos e familiares. Invista nas paqueras.



CÂNCER



Saia um pouco da rotina nesse final de ano. Prepare algo diferente para celebrar a virada. Se você tem um amor, valorize e surpreenda o mozão.



LEÃO



Relaxe, leonina. Deixe a seriedade de lado e foque em renovar seus planos para o ano que vai começar. Os astros indicam boas oportunidades na conquista.



VIRGEM



Você vai planejar cada detalhe do seu ano-novo. Mas os astros pedem diversão. Não deixe nada estressar você. Ame muito o mozão hoje.



LIBRA



Lua e Marte prometem facilitar relacionamentos em geral. Nas paqueras, crie oportunidades de mostrar seu

interesse. A dois, declare seu amor.



ESCORPIÃO



Se tem trabalho a cumprir, pode contar com um expediente bastante lucrativo. Depois, os astros convidam você a fazer um balanço do ano que termina.



SAGITÁRIO



Vai fechar o ano com tudo em ordem, trabalho cumprido, relacionamentos bem resolvidos e em paz com suas realizações. A vida a dois segue firme.



CAPRICÓRNIO



Celebre e trace novas metas, sem se aborrecer pelas promessas não cumpridas. Mostre o que quer na conquista. A dois, abuse da sedução na intimidade.



AQUÁRIO



Sua cabeça está cheia de ideias para colocar em prática na primeira oportunidade. Aceite convites, principalmente se quiser paquerar. União em alto-astral.



PEIXES



Una-se aos colegas para terminar as tarefas. Lua e Marte estimulam a caprichar no visual. Seu charme pode atrair alguém que você não imaginava.