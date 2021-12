Paz - Reprodução de Internet

PazReprodução de Internet

Publicado 29/12/2021 16:10

Rio - O ano de 2021 não foi um dos mais fáceis. Mesmo com o avanço da ciência, a vacinação e a flexibilização da pandemia da covid-19, as perdas, desemprego e a inflação continuaram fazendo parte do dia a dia. Mas o que esperar de 2022? A mãe de santo Ieda de Paula de Oyá revela que este ano novo será de crescimento, prosperidade, fartura e transformações. Os orixás responsáveis por guiar os próximos doze meses são Exu, Oxumarê, Ibeji e Iemanjá.

De acordo com mãe Ieda, para o próximo ano será necessário ter planejamento. Isso porque 2022 será ligeiro e vai demandar muita organização para que as tarefas sejam cumpridas da melhor forma possível. “O relógio vai correr! É preciso fazer um planejamento, organizar a casa, as práticas, avaliar as situações e ter muita conversa. Vamos precisar ter uma agenda para colocar as coisas em prática e atrair a prosperidade, o crescimento e colocar a mão na massa.”O ano começa sob a regência de Exu e, segundo mãe Ieda, as incertezas trazidas de 2021 serão organizadas pelo orixá, na esfera política, econômica e, principalmente, na saúde. “Quando entrarmos em 2022, Exu vai mostrar os caminhos que precisam ser tomados e por onde seguir para ter novos começos. Ele é quem traz os recados das divindades para os homens e ajuda a encontrarmos a melhor solução para a vida”.No entanto, a principal energia a reger o próximo ano é Oxumarê. Mãe Ieda conta que uma das suas representações na natureza é o arco-íris, porque ele caminha entre o céu e a terra. ”Será a hora de colocarmos em prática os projetos que estão engavetados, porque Oxumarê leva a água das chuvas de volta para as nuvens, então o Sol brilhará em 2022. Será um ano positivo para as esferas profissionais, amizades e romances. Ele representa a prosperidade, fortuna e a riqueza, as coisas vão ser rápidas e vão evoluir com facilidade. O período será bom para procurarmos mais o nosso eu, a espiritualidade."Junto com Oxumarê, Ibeji vai reger os próximos doze meses trazendo a certeza de continuidade. Mãe Ieda explica que a representação desse orixá é de crianças, principalmente gêmeos. “As mulheres têm que tomar cuidado com a gravidez neste ano, existe uma possibilidade grande de ter gêmeos. Ibeji trará para nós a importância do movimento, em não esperar as coisas acontecerem e que o momento de correr atrás do que deseja de fato. Com Oxumarê e Exu, vão abrir os caminhos para alcançarmos o que desejarmos desde que seja de forma justa, ou seja, não podemos esperar as coisas caírem do céu, temos que fazer as coisas acontecerem, temos que usar a criatividade.”Por fim, a presença de Iemanjá, a grande mãe, estará presente em 2022. Mãe Ieda afirma que ela acompanhará todo o processo de reencontro, transformação e equilíbrio, esperando cada passo e dando absoluta certeza do amparo com amor e dedicação. “Iemanjá é uma mãe, ela traz gravidez, mais uma vez: se cuidem! É um ano de gravidez e de gêmeos. Podemos esperar cuidado e zelo em 2022."Aprenda as simpatias recomendadas por Mãe Ieda de Paula de Oyá para começar o ano com o pé direito. Confira!Estoure pipoca com um pouquinho de azeite doce. Caso não tenha o ingrediente, pode substituí-lo com óleo. Coloque a pipoca em um alguidar de barro e deixe no quarto ou na sala de casa. Ao lado da oferenda, acenda uma vela em um pires e peça saúde para Obaluayê. A simpatia pode ser feita o ano todo. Se alguma pessoa estiver doente, ponha debaixo da cama.Corte um mamão no meio e retire as sementes. Pegue uma caixa branca, pode ser encapada com um papel dessa cor, e coloque 21 sementes da fruta. Em seguida, acrescente 21 sementes de pimenta do reino, 21 folhas de louro e 21 cravos-da-índia. Ponha a caixa no seu quintal da sua casa. Caso more em apartamento, deixe em um lugar alto, como em uma prateleira ou armário próximos da janela. A caixa deve ficar 21 dias sem ser mexida. Nesse período, mentalize em suas orações a oferenda e os pedidos. No 21º dia, transfira os ingredientes da caixa para um vidrinho pequeno. Deixe-o em um local que ninguém mexa. A simpatia pode ser renovada todo ano e quando isso for feito é importante descartar a oferenda em um local de natureza, com muito respeito, agradecendo pelas conquistas.Faça uma oração para Oxum pedindo um amor verdadeiro. Em seguida, acenda velas amarelas em um pires, mentalizando sua força e seu amor chegando para você. Com muita fé, despeje em volta das velas mel e, em seguida, posiciona quatro búzios abertos e quatro moedas. Peça para Oxum para atrair um amor com muita pureza e paixão, colocando oito girassóis junto a simpatia. Ao terminar, espere as velas queimarem e, com muito respeito, oferte os ingredientes em um jardim.Acenda uma vela verde em um prato branco. Enfeite-o com três espigas de milho, uma rosa amarela, uma vermelha e outra rosa, rezando nove Pai-Nosso para Oxóssi. Em seguida, regue com melado os ingredientes, dizendo com muita fé: “Oxóssi, preciso de um trabalho, arrume um emprego para mim, abra meus caminhos. Preciso de esperança, de força e da sua força”. Quando a vela terminar de queimar, oferte os ingredientes na natureza e, mais uma vez, ore nove vezes o Pai-Nosso. O melhor dia para fazer o ritual é na quinta-feira.