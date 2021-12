Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 27/12/2021 13:40

Rio - O próximo ano estará sob a regência de Mercúrio. O astrólogo Victor de Souza (@victorsouzank) afirma que o período será um pouco mais fluído, com avanços na área de empregos, tecnologia e ciência. No entanto, ainda será um ciclo difícil em que a humanidade vai perceber o peso das informações e tecnologias, que vão precisar passar por mudanças significativas. Segundo ele, até abril a energia predominante será de aprendizados, mudanças e sem tréguas em relação à pandemia da covid-19.



De acordo com Victor, a regência de um ano é determinada por meio de estudos de magia, em uma linha chamada Estrela dos Magos. A partir de cálculos é possível descobrir a simbologia associada a um planeta que vai estar presente em um certo período de tempo. “Estamos em um ciclo saturnino ligado a Mercúrio, ou seja, é como se tivéssemos uma figura velha, responsabilidade, de resiliência, representada por Saturno, junto a um jovem, uma energia de comunicação, expressão e troca, simbolizada por Mercúrio. Vamos perceber o peso das redes sociais, ver muitos vazamentos de dados, cancelamentos e sequestros de informações.”Quanto à pandemia da covid-19, Souza conta que é possível haver melhora a partir de maio. “Até abril ainda vamos ter reverberação da doença, mesmo que encontre um remédio, teremos ainda novas variantes e sequelas na sociedade por conta do vírus”, afirma.O período da corrida eleitoral será marcado por polarização, brigas e associações inesperadas. “Vamos nos surpreender com atitudes de candidatos que não estamos esperando. Por exemplo, mudanças inusitadas com a condução e alianças vão ser feitas próximas ao momento das eleições”, aponta Victor.O especialista conta que Júpiter começa o trânsito em Peixes trazendo uma dose de otimismo, de consciência coletiva, oportunidade de refletir sobre a vida e entender os valores que são importantes para o dia a dia. “Por outro lado, o planeta neste signo traz o aviso de um problema que podemos ter mais a frente em relação aos mares, como derramamento de petróleo, contaminação de peixes, doenças em relação à vida marítima.”Ainda segundo o astrólogo, o próximo ano será bem aproveitado pelas pessoas que sabem ver as oportunidades ofertadas pela vida e pelo uso da criatividade para superar os desafios. Além disso, a busca pelo conhecimento e por informação será cada vez mais necessária. “O que você faz com as informações que você tem? E o que você usa a nível de conhecimento, sabedoria e experiência com aquilo que você conquistou? O quanto você está ligado nas informações que são veiculadas e como você consegue lidar com isso? O ano vai pedir ação sem planejamento e flexibilidade”, conclui.