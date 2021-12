Oração - Reprodução de Internet

Publicado 27/12/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 126 revela que mesmo no período de crise e sofrimento, o Senhor ajuda a restaurar a alegria para trilhar um caminho seguro, próspero e de luz.

Salmo 126



Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: "O Senhor fez coisas grandiosas por este povo". Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.