Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Publicado 28/12/2021 06:00

ÁRIES



Quem trabalha em equipe pode enfrentar desafios. Será difícil conciliar ideias e objetivos, então, ceda um pouco. Na intimidade, renda-se aos desejos.



TOURO



Os estudos vão exigir mais paciência e concentração. Alguns imprevistos podem surgir. Boas vibrações para o romance e os planos do casal.



GÊMEOS



Mudanças podem tumultuar o seu dia. Cuide bem do seu dinheiro e evite negócios arriscados. Use e abuse do seu poder de sedução na paquera.



CÂNCER



Pode enfrentar conflitos em todo tipo de parceria. É importante ter muito jogo de cintura no trabalho. A noite promete boas surpresas na vida a dois.



LEÃO



Problemas de comunicação podem dificultar o seu trabalho. Tenha cuidado para não se envolver em fofocas. A sua sensualidade vai animar a relação.



VIRGEM



Controlar os seus gastos. Faça as contas direitinho e corte os gastos desnecessários. Papos descontraídos podem facilitar uma conquista.



LIBRA



A relação com parentes pode ficar tensa - evite assuntos polêmicos e impor suas vontades. O trabalho recebe novos estímulos. No amor, estará mais certa do que quer.



ESCORPIÃO



Pense antes de expor suas opiniões ou comentar seus problemas. Aguarde novidades na paquera. Na vida a dois, não deixe a insegurança dominar você.



SAGITÁRIO



Cuidado ao fazer parcerias e acordos financeiros, pois há risco de entrar numa fria. Esclareça mal entendidos. Se o romance é secreto, capriche na discrição.



CAPRICÓRNIO



No final do dia, pode pintar um bom negócio ou uma oportunidade de aumentar seus ganhos. A Lua aumenta sua popularidade. Boa sintonia a dois.



AQUÁRIO



O trabalho vai exigir atenção. Evite perder tempo com discussões vazias. Boas vibrações nas finanças. Fará sucesso na paquera! A dois, não dê espaço ao ciúme.



PEIXES



A Lua anuncia mudanças e é bom se preparar emocionalmente. Pode romper uma amizade ou parceria de trabalho. Clima quente na intimidade.