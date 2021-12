O ano de 2022 será regido pelo número 6 - Reprodução de Internet

Publicado 28/12/2021 18:09 | Atualizado 28/12/2021 18:14

Rio - O ano de 2022 será regido pelo número 6. O numerólogo Leonardo Almeida conta que a energia que está por vir é de garra, esperança e força. Segundo ele, os próximos 12 meses serão de amadurecimento e de reconhecer o que é importante para trilhar o caminho que é necessário para alcançar os objetivos.

De acordo com Leonardo, o número 6 é resultado da soma dos algarismos de 2022 (2+0+2+2). Pode-se esperar desse cálculo a fluidez, o movimento e a gana para ir à luta atrás dos sonhos. “O 6 é o número do preparo, o qual a gente começa a pensar muito mais a frente, simboliza o amadurecimento, trabalho e a resolução. Como é um ano de muito agito, em que as coisas ficam mais quentes, a cabeça está mais acelerada, excelente para quem quer começar novos projetos. A energia impulsiona e não deixa nada para depois.”Além da ação e do movimento, o numerólogo revela que o número 6 também representa a conciliação, bom diálogo, sabedoria e atitude. “O próprio planeta vai empurrar a gente para frente, ou você aprende agora ou vai se dar mal no futuro. Então, acredito que o ano de número 6, muita gente que está para baixo vai ‘sacudir a poeira e dar a volta por cima’.”Em relação ao Brasil, Almeida acredita que a energia do número 6 vá influenciar os brasileiros de uma forma positiva. “A agilidade simbolizada pelo número pode auxiliar na agilidade da vacinação e na ajuda para as pessoas que estão passando por alguma necessidade no país.” Quanto à Copa do Mundo, ainda de acordo com o especialista, os jogadores podem ser impactados com o foco, que é um dos simbolismos do algarismo. Já as eleições de 2022 serão marcadas pelos ânimos aflorados e debates calorosos. “O ano 6 é muito positivo para agir e se entregar aos nossos propósitos, o que pode ser bom para a Seleção. No entanto, é importante ter planejamento para ter uma boa colheita. A corrida eleitoral pode ser mais inflamada, as pessoas vão estar com sangue no olho. Não vai ser um ano calminho, água com açúcar. É um período de maré alta e, por isso, espero que essa energia seja usada de forma positiva”, conclui.