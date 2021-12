Lua Minguante - Reprodução de Internet

Publicado 28/12/2021 12:50

Rio - O ano de 2021 está prestes a chegar ao fim. Para fechar esse ciclo, a última semana do ano conta com a presença da lua minguante, encerrando a lunação de Sagitário, que foi iniciada em 4 de dezembro. A astróloga Isabella Cariello revela que esse período lunar favorece tudo aquilo que deve ser finalizado.

O momento é propício para rituais de banimento, ou seja, para eliminar as energias que não estão contribuindo para o bom funcionamento da vida. A astróloga explica que a fase da lua minguante é quando o luminar está perdendo a luz, mas que não necessariamente é um aspecto negativo. “Algumas pessoas dizem que não se deve fazer pedidos quando estamos no período da lua minguante. Mas é preciso lembrar que os pontos no céu são levados em conta para que os desejos sejam atendidos, como Vênus e Júpiter, por exemplo. O ideal para a virada do ano, é que a pessoa faça uma mentalização do que ela almeja diminuir ou se livrar.”Na virada do ano, pegue uma folha branca e escreva com um lápis tudo aquilo que você deseja finalizar. Ao terminar, queime o papel. Agradeça os desafios enfrentados em 2021 e, depois, mentalize os seus desejos para o próximo ano.