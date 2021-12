Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 29/12/2021 06:00

ÁRIES



O astral te convida a olhar para o futuro. A vontade de melhorar de vida te fará correr atrás dos seus sonhos. Arrase na sedução com o par.



TOURO



Unir-se aos colegas pode ser uma boa opção. À tarde, pode surgir algum conflito e vai precisar negociar. Na vida a dois, a sintonia será de corpo e alma.



GÊMEOS



Conte com muita disposição e disciplina no trabalho. Caso queira fazer mudanças, se organize bastante. Boa sintonia com colega pode despertar atração.



CÂNCER



Vai usar todo seu charme para se aproximar das pessoas. A criatividade será uma importante aliada no emprego. A união recebe ótimos estímulos.



LEÃO



O trabalho vai ser a sua prioridade. Alguns desafios podem surgir, mas serão superados pela sua determinação. O desejo vai incendiar a relação.



VIRGEM



Simpatia vai te ajudar a conquistar o que quiser. Você vai conseguir convencer as pessoas com o seu carisma. Muito amor e romantismo a dois.



LIBRA



Ótimo astral para conversar com parentes e tomar decisões em comum acordo. Boa fase para ganhar dinheiro também. Se está a fim de alguém, pense em se declarar.



ESCORPIÃO



Habilidade aguçada para argumentar e negociar. Tensões podem rondar o convívio com a família. Simpatia será seu trunfo na conquista e no romance.



SAGITÁRIO



Pode ganhar dinheiro se souber tirar proveito das situações. Converse com as pessoas, troque ideias e use a criatividade. Só tente manter segredo.



CAPRICÓRNIO



A Lua incentiva você a olhar para o futuro. Pode contar com apoio nos projetos, só não misture amizade com dinheiro. No sexo, renda-se aos desejos ousados.



AQUÁRIO



Trace planos para o novo ano. No trabalho, mostre que quer crescer. Saia com amigos. Pode se apaixonar por um deles! Envolva o par em seus planos.



PEIXES



Bons contatos com quem mora em outras cidades. No trabalho, terá facilidade para aprender. Se está só, pode se envolver com alguém. Muita parceria a dois.