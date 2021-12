Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Publicado 30/12/2021 06:00

ÁRIES



Os astros favorecem os seus planos. A vontade de melhorar de vida pode te ajudar a ter sucesso. Na conquista, você vai escolher a dedo seu alvo.



TOURO



Mantenha os cuidados necessários para proteger a sua saúde. Faça contato com as pessoas queridas. Atração por amigo pode surpreender.



GÊMEOS



Você pode ter um dia repleto de mudanças no trabalho. Encare as novidades com entusiasmo. Seu poder de sedução será irresistível.



CÂNCER



Você pode ter um dia muito produtivo no trabalho. Trabalhar em equipe pode ser vantajoso para todos. A Lua indica boas surpresas na paquera.



LEÃO



Pode tomar decisões importantes no lar. O diálogo será um importante aliado na profissão e pode te ajudar. Use e abuse do seu poder de sedução.



VIRGEM



Seu poder de comunicação vai se destacar. Compartilhe suas opiniões e propostas com os colegas. Na vida a dois, demonstre e declare o seu amor.



LIBRA



Vai se agarrar ao trabalho para fechar o ano com grana. Conte com o apoio dos parentes para arrumar as festas. Na paquera, a tendência é buscar namoro sério.



ESCORPIÃO



A Lua realça seus pontos fortes e você dará o melhor de si para fechar o ano em destaque no trabalho. Na paquera, puxe papo. Na união, demonstre seu amor.



SAGITÁRIO



Concentre-se nas tarefas para encerrar o ano sem pendências. Use a criatividade para descobrir formas de faturar. Pegue leve com a possessividade.



CAPRICÓRNIO



Trabalhar em equipe pode agilizar o serviço. Se quer manter um lance em segredo, capriche na discrição. No romance, cuidado para não despertar insegurança.



AQUÁRIO



No trabalho, seu empenho pode render uma grana extra. Só dê chance a uma paquera se sentir que realmente vale a pena. A dois, não dê espaço ao ciúme.



PEIXES



A Lua envia boas vibrações para quem vai viajar. No trabalho, ouça orientações de colegas experientes. Pode se desentender com parentes - evite discussões.