O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucessoReprodução de Internet

Publicado 07/04/2022 14:30

Rio - Existem momentos em que a sensação é que nada está saindo como esperado. As simpatias ajudam a abrir os caminhos e a transformar a vibração energética para alcançar o que é desejado. Com isso, contribuem para alinhar as questões que estão atrasando a vida.

Simpatia para atrair paz e momentos felizes



Ferva dois litros de água. Ao alcançar a fervura, acrescente um punhado de camomila, cinco ramos de lavanda e cinco ramos de capim limão. Espere a solução ficar morna e coe. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando momentos de felicidade e o fim das energias negativas. Vista uma roupa branca e jogue as plantas em um jardim.