Apesar do ótimo rendimento do atual elenco rubro-negro, a diretoria do Flamengo trabalha para reforçar ainda mais o time. Um dos nomes para a temporada de 2020 deve ser o do zagueiro Gustavo Henrique, que está em fim de contrato com o Santos — o vínculo termina no dia 31 de janeiro.

Ele estaria apalavrado com o Rubro-Negro e esperando somente o término do contrato com o Peixe para ser anunciado oficialmente, com um vínculo de três anos. Haveria um acordo de que somente uma proposta muito vantajosa do exterior faria o jogador não fechar com o Flamengo. Um dos destaques do time paulista no Brasileiro, Gustavo Henrique já esteve em pauta no clube carioca no começo desta temporada, mas as conversas não evoluíram.

O zagueiro tem 26 anos e só atuou pelo Santos, que o lançou no profissional em 2013. Nesta temporada, Gustavo Henrique teve o melhor ano na carreira: jogou 55 partidas e fez cinco gols.