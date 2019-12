Catar - Sob os olhares da delegação do Flamengo, o Al Hilal, da Arábia Saudita, derrotou o Esperánce, da Tunísia, por 1 a 0 e será o rival do Rubro-negro na estreia do Mundial de Clubes. A equipe asiática levou a melhor com gol de Gomis.

O Al Hilal é um velho conhecido do treinador Jorge Jesus. Ele comandou a equipe saudita até o começo desta temporada. O clube também é o do volante Gustavo Cuéllar, que deixou o Flamengo no meio da temporada. A equipe teve um jogador expulso Kanno, que será desfalque na semifinal do Mundial.

As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira. O elenco saudita contra com um brasileiro, o meia Carlos Eduardo, que passou pelo Fluminense em 2009.