Rio - Jorge Sampaoli não será o técnico do Palmeiras em 2020. O presidente Mauricio Galiotte se reuniu com a alta cúpula do clube neste sábado para encontrar um fator financeiro que agradasse ao argentino, mas não houve acordo e, por isso, o próprio Verdão deu as negociações como encerradas.



O técnico recebeu um ultimato para se posicionar neste sábado a respeito da proposta entregue a ele pessoalmente na quinta-feira e sinalizou pela manhã que aprova o projeto esportivo, mas queria rediscutir seus salários. Galiotte se reuniu com os vice-presidentes Paulo Buosi e Alexandre Zanotta e o diretor financeiro Davi Gueldini em busca de um investimento "responsável". Porém, não houve acordo.



Diante do silêncio de Sampaoli mais de 24h após se reunir com Galiotte e aliados na quinta-feira, foram apontados como alternativas Vanderlei Luxemburgo, que se desligou do Vasco da Gama, e o o espanhol Miguel Ángel Ramírez, campeão da Copa Sul-Americana deste ano com o Independiente del Valle, do Equador. Ambos são considerados dentro do estilo ofensivo que a diretoria busca para o time.



A desistência de Sampaoli é uma frustração para o Verdão, que escolheu o ex-comandante do Santos como substituto ideal para Mano Menezes, demitido no dia 1, e traz mais prejuízos ao planejamento para a próxima temporada. Foi contratado nesta semana Anderson Barros como diretor de futebol, mas as ações para reformular o elenco precisam ser executadas com mais agilidade.



O técnico pediu inicialmente R$ 2 milhões por mês para toda sua comissão técnica. Havia um "oceano de distância" em relação ao que o Verdão considera ser responsável investir. Com bonificações por metas, o clube fez uma contraproposta e, por outro lado, concordou com pedidos de Sampaoli, como a presença de Gabriel Andreata, gerente de futebol do Santos, na comissão técnica - também fariam parte dela os auxiliares Carlos Desio e Jorge Desio e os preparadores físicos Marcos Fernández e Pablo Fernández.



Sampaoli está descansando no Rio de Janeiro e já mostrou interesse em permanecer no Brasil. O Racing, da Argentina, foi o primeiro clube a procurá-lo, mas as conversas não avançaram. E o interesse da seleção do Equador e do Atlético-MG já chegaram ao seu conhecimento.