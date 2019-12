Festa e desfalques na chegada do Liverpool

Doha - Se o Flamengo treinou, o Liverpool, outro forte candidato ao título do Mundial de Clubes, só desembarcou ontem, no Catar. Com mais um desfalque na bagagem: o zagueiro Lovren, com lesão muscular, ficou na Inglaterra. Aliás, apenas 20 dos 23 jogadores inscritos na competição estão em Doha, já que Matip e Fabinho, também machucados, só voltam aos campos em janeiro.



Desfalques à parte, o Liverpool chegou ao Catar em clima de festa e foi recebido por um eufórico grupo de torcedores na porta do hotel. Tamanho carinho só mostra o quanto o clube inglês é popular entre a diversificada nacionalidade que forma a população do Catar, que tem apenas 10% dos habitantes nascidos no país — há, por exemplo, 300 mil egípcios, fãs do atacante Salah, um dos grandes astros do Liverpool.



Ontem, ingleses ou não, fato é que os torcedores que recepcionaram o time, além de calorosos, exibiam, orgulhosos, a camisa do Liverpool, assim como bandeiras e cachecóis. Até cânticos de apoio aos Reds foram entoados no local, o que, no entanto, não alterou a rotina da delegação na chegada ao hotel. Os jogadores não tiveram contato direto com os torcedores.



Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool chega ao Catar embalado pelos 2 a 0 sobre o Watford, sábado, com gols de Salah. A estreia no Mundial será quarta-feira, contra o Monterrey, às 14h30 (de Brasília) no Khalifa Stadium. A expecativa é de um duelo equilibrado, já que os mexicanos eliminaram o time anfitrião Al Sadd por 3 a 2.



Com os desfalques, o técnico Jürgen Klopp terá á disposição os seguintes atletas: Alisson, Van Dijk, Wijnaldum, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Robertson, Origi, Jones, Alexander-Arnold, Williams.