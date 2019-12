Rio - O ex-jogador Romário se envolveu em uma confusão durante a final da segunda edição do Master 50 no último domingo. O Baixinho fez o único gol da Família Cajá na partida contra o Vila Operária. A partida terminou empatada em 1 a 1 e, na prorrogação, o Vila garantiu a vitória. A decisão terminou em confusão. Confira:





O torneio foi realizado no Campo da Cintra, localizado no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível ver o atual senador pelo Rio de Janeiro, discutindo com os jogadores adversários. Os ânimos esquentam, e alguns atletas tentam tirar o ex-atacante (com a camisa 11) da confusão.