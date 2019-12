Oito integrantes de torcidas organizadas do Cruzeiro foram presos na manhã desta terça-feira (17), em Minas Gerais, durante a Operação Voz da Arquibancada, do Ministério Público e das polícias Civil e Militar.



A justiça expediu 16 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão contra duas torcidas organizadas do Cruzeiro , a Máfia Azul e a Pavilhão Independente.



O pedido veio por conta de constantes confrontos entre torcedores . O mais recente deles aconteceu no último dia 8, durante o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, que foi encerrado com brigas, cadeiras atiradas em campo e bombas de efeito moral. A partida marcou o inédito rebaixamento do clube mineiro.



De acordo com a Minas Arena, administradora do Mineirã o, o prejuízo total foi de RS 300 mil. Além disso, 32 pessoas foram atendidas no posto médico ao longo da partida dentro do estádio. Três suspeitos foram detidos.



De acordo com o MPMG, os crimes investigados são de associação criminosa, lesão corporal, tentativa de homicídio, dano ao patrimônio, provocação de tumultos e ameaças. Os mandatos são cumpridos em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Vespasiano e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana; e Barão de Cocais e João Monlevade, na Região Central.l