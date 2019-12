Aos 33 anos de idade, o jogador revelado no Villa Nova teve como auge até então na carreira o período que defendeu o Botafogo nas temporadas de 2016 e 2017 sendo peça fundamental na dinâmica do time carioca.



Não à toa o mesmo foi negociado em 2018 junto ao Cruzeiro e gerou grande expectativa para manter o seu alto nível.



Porém, acabou não conseguindo cumprir com o esperado e, assim, entrou em um ciclo de negociações onde acabou tendo pouco destaque em Fluminense e Internacional, sua última equipe.

Santa Catarina - Um nome conhecido do torcedor do Avaí voltará a atuar com a camisa do clube da Ressacada na temporada de 2020, o meio-campista Bruno Silva. O atleta acumula duas passagens diferentes pelo Leão da Ilha (entre 2007 e 2009 além de 2010 a 2012) com direito, aliás, a dois títulos estaduais em 2009 e 2012.