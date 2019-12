Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, o projeto de lei 987/19, que garante ao torcedor o direito de realizar qualquer manifestação em estádios, inclusive política. A medida, criada pelos deputados André Ceciliano (PT), Carlos Minc (PSB) e Zeidan Lula (PT), proíbe a censura por parte de agentes de segurança, públicos ou privados.

Agora, o projeto será encaminhado ao governador Wilson Witzel, que decidirá sancioná-la ou vetá-lo em até 15 dias úteis. Mesmo com as mudanças sendo aprovadas, manifestações homofóbicas, racistas e de intolerância religiosa continuarão sendo proibidas.

A medida foi aprovada dias após uma polêmica na última rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida entre Botafogo e Ceará, no Estádio Nilton Santos, agentes da PM retiraram uma faixa com os dizeres "Botafogo Antifascismo" se baseando no Estatuto do Torcedor, que diz que "são proibidas bandeiras "para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável".