Definido! Confira todos os confrontos da primeira fase da Sul-Americana

Nesta terça-feira aconteceu o sorteio da Copa Sul-Americana na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Brasil tem seis representantes na competição. São eles: Atlético-MG, Bahia, Fluminense, Fortaleza, Goiás e Vasco.



A competição começa na primeira semana de fevereiro e a final está marcada para o dia 7 de novembro, mais uma vez em jogo único, desta vez a ser realizado no Estádio Olímpico de Córdoba, na Argentina. Ao todo, 54 equipes participarão do torneio.



Confira todos os confrontos sorteados da Sul-Americana:



​Coquindo Unido (CHI) x Aragua (VEN)



Vasco da Gama x Bolívia 4 (Adversário só será conhecido no dia 29 de dezembro)

​

Bolívia 2 x Emelec (EQU)



Plaza Colonia (URU) x Zamora (VEN)



Bolívia 1 x Melgar (PER)



River Plate (URU) x Atlético Grau (PER)



Unión (ARG) x Atlético Mineiro



Nacional (PAR) x Bahia



Fénix (URU) x El Nacional (EQU)



Huracán (ARG) x Atlético Nacional (COL)



Sol de América (PAR) x Goiás



Sportivo Luqueño (PAR) x Mineros de Guayana (VEN)



Vélez Sarfield (ARG) x Aucas (EQU)



Bolívia 3 x Millionarios (COL)



Lanús (ARG) x Universidad Católica (EQU)



River Plate (URU) x Deportivo Cali (COL)



Argentinos Junior (ARG) x Sport Huancayo (PER)



Unión La Calera (CHI) x Fluminense



Huachipato (CHI) x Deportivo Pasto (COL)



Audax Italiano (CHI) x Real Garcilaso (PER)



Independiente (ARG) x Fortaleza



