São Paulo - O goleiro Jean não deve atuar mais pelo São Paulo. De acordo com o site "Globo Esporte", o clube paulista decidiu rescindir o contrato do atleta, que está preso nos Estados Unidos acusado de agredir sua esposa, Milena Bemfica.

A diretoria tricolor está reunida neste momento para debater os detalhes jurídicos do rompimento com o atleta, que tinha vínculo até 2023. Uma nota de repúdio às agressões deve ser divulgada em breve.

Jean foi preso na manhã desta quarta-feira após Milena publicar vídeos nas redes sociais relatando ter sido agredida pelo goleiro. Segundo o boletim de ocorrência, o jogador, que já tem sua ficha no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida, deu oito socos na esposa.