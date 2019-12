Site espanhol afirma que cláusula pode fazer Neymar voltar ao Barcelona

Espanha - A novela de Neymar e Barcelona está de volta às cenas do mercado da bola. Segundo o site "Mundo Deportivo", o jogador brasileiro está nos planos do clube catalão para a próxima temporada. A diretoria do clube começa a traçar um plano para colocar o atacante como uma das prioridades na montagem do elenco. Para isso, espera-se que o jogador se mantenha com um alto nível de futebol, sem lesões ou sendo ridicularizado por conta das suas atitudes em campo.



No entanto, a contratação não é tão simples, pois o Barcelona teria que contratar o atleta a partir de uma cláusula da Fifa em que o PSG deve ser indenizado. Segundo o "Regulamento sobre o estatuto e transferência de jogadores" da Fifa, o jogador que completa três anos ou três temporadas em um contrato firmado antes da pessoa completar 28 anos, ela poderia se transferir a partir de um valor específico. Este cálculo é feito a partir do valor da sua compra, sua depreciação e o quanto ainda teria para receber de salário.



O Barcelona calcula que terá que pagar uma indenização ao clube francês em torno dos 180 milhões de euros (cerca de R$ 813 milhões de reais). Dependendo do rendimento de Neymar nesta temporada, o valor poderia ser considerado razoavelmente econômico para uma das grandes estrelas do futebol mundial ou, pelo contrário, muito acima do valor de mercado, visto que o brasileiro ainda vai completar 28 anos em menos de dois meses.



Depois do último verão europeu em que o jogador foi pauta do mercado de transferências e causador de polêmicas em relação a sua permanência no PSG, o nome de Neymar voltará à cena nos próximos meses. Os rumores são de que caso o atleta volta a Catalunha, o contrato seja em torno dos 24 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 108 milhões de reais). Nos tempos de Barcelona, o atacante foi campeão da Liga dos Campeões, bicampeão espanhol e tricampeã da Copa do Rei.