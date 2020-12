Neymar Divulgação

Por LANCE!

Publicado 11/12/2020 17:46

A Fifa divulgou nesta sexta-feira os três finalistas ao prêmio 'The Best' de 2020. Os atacantes Lewandowski (Bayern de Munique), Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Juventus) vão disputar a honraria de melhor jogador da temporada 2019/20 no próximo dia 17 de dezembro, em Zurique, na Suíça.

Vire tudo, menos meu jogador... — Íbis Sport Club (@ibismania) December 11, 2020 Neymar esteve entre os 11 mais votados, mas não reagiu bem ao saber que ficou de fora dos finalistas. Em rede social, o brasileiro ironizou a decisão da entidade em deixá-lo de fora da disputa do prêmio. Em resposta ao craque, o Íbis aproveitou para brincar com a situação e viralizou.

Publicidade

Na última temporada, Neymar liderou o Paris Saint-Germain na reta final da Liga dos Campeões da Europa, levando o clube parisiense à sua primeira final da competição. Em 27 partidas, o camisa 10 do fez 19 gols e 11 assistências, com média de participação direta de 1,11 gol/jogo (um a cada 79 minutos).