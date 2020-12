Gilberto - Treino no Fazendão em 06/08/2019 - Bahia Felipe Oliveira / EC Bahia

Por MH

O atacante Gilberto, que é o artilheiro do Bahia na temporada, com 15 gols, teve uma discussão acalorada com um torcedor na tarde desta sexta-feira, no aeroporto de Salvador. O bate-boca foi registrado em vídeo por um torcedor do Vitória, que faz provocações durante a filmagem. As imagens foram divulgadas via redes sociais.

O Bahia se manifestou oficialmente algumas horas depois do ocorrido e repudiou o episódio "entendendo que todo protesto e manifestação são válidos, porém sem violência". A equipe do técnico Mano Menezes vai encarar o Palmeiras neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 25ª rodada da Série A, no Allianz Parque. O Tricolor vem de uma sequência de quatro partidas sem vitórias e está na 13ª posição da tabela, com 28 pontos. O Vasco, que abre o Z-4, tem quatro pontos a menos.