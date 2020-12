Dele Alli AFP

Por MH

Publicado 11/12/2020 17:27

O apoiador inglês Dele Alli, do Tottenham, da Inglaterra, pode parar no Paris Saint-Germain, da França, logo em janeiro. Pelo menos é isso o que diz o site BBC Sport. De acordo com o portal, o clube francês tentará ter o jogador por empréstimo, uma vez que ele atravessa um momento de instabilidade nos Spurs e tem sido constantemente deixado no banco de reservas pelo técnico José Mourinho.

Dele Alli tem contrato com o Tottenham até 2024. O PSG já tentou a sua contratação outras vezes, mas o presidente do clube inglês, Daniel Levy, barrou o negócio.