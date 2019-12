Milan anuncia retorno de Ibrahimovic após mais de sete anos

Itália - O sueco está de volta para Milão. O Milan divulgou em sua conta no Twitter que Ibrahimovic voltou para o time rossonero. As informações indicam que o atacante já será apresentado para a torcida na primeira partida da volta do Campeonato Italiano, quando o Milan enfrenta a Sampdoria no San Siro no dia seis de janeiro. A expectativa é que o atleta de 38 anos possa fazer sua estreia como titular diante do Spal, em jogo válido pela Copa da Itália, no dia 15 de janeiro, em Milão.

O atacante Ibrahimovic teria aceitado o acordo por seis meses de contrato com a opção de renovar por mais um ano, totalizando 18 meses com o clube italiano. Isto dependerá também do desempenho em campo, como número de gols e participações do sueco nos jogos. O contrato inicial gira em torno de 3,5 milhões de euros (quase R$ 16 milhões de reais).



O jogador que também já vestiu as camisas da Juventus e Inter de Milão na Itália terá sua segunda passagem pelo Milan, mas em um outro momento do clube. Vindo da Major League Soccer (MLS), Ibrahimovic tem a oportunidade de jogar em uma grande liga e no clube que fez história e em 85 jogos, marcou 56 gols.