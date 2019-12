Ídolo do Manchester United ridiculariza título do Mundial de Clubes: ‘Meu troféu no badminton é mais importante’

Inglaterra - Com a vitória em cima do Flamengo no último sábado, o Liverpool se tornou apenas o segundo clube inglês a conquistar o Mundial de Clubes, troféu bastante celebrado pelos jogadores do clube. No entanto, Paul Scholes, bicampeão da competição com o Manchester United, fez questão de deixar claro que não trata o campeonato, que atualmente é organizado pela Fifa, como algo importante para a sua carreira.



Em entrevista à BBC, da Inglaterra, o ídolo dos “Red Devils” foi questionado sobre a proibição de que o Liverpool utilize o emblema de campeão do mundo durante os jogos da Premier League. Nesse momento, Scholes disse que valoriza mais o título de badminton conquistado durante a sua adolescência.



"Meu troféu no badminton é mais importante", disse o ex-meia, em entrevista descontraída.



O inglês disse ainda que sequer mencionaria o Mundial de Clubes entre os troféus que venceu ao longo de sua carreira



"Você quer vencer uma vez que está lá, mas não acho que foi algo que estávamos desesperados para conquistar. Se agora alguém perguntar ‘Que troféus você conquistou?’, não acho que eu mencionaria o Mundial. Não estou brincando, é sério. Mas isso pode ganhar importância com o passar dos anos", destacou.



No final, Scholes disse que vencer o Mundial jamais esteve entre as metas principais de sua carreira



"Eles gostaram, celebraram e provavelmente vão mencionar, e por que não? Mas quando estávamos jogando, não era tão sério. Eu não acho. Olhando para trás, estávamos um pouco feliz, mas não era algo que você estabelecia como meta como jogador", concluiu.