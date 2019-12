Maradona surpreende e aparece com a camisa de clube da Série A em rede social

A imagem foi publicada por Romero, em uma rede social. O jogador argentino atuou em 24 partidas pelo Rubro-Negro em 2019 e marcou três gols. Maradona aparece com a camisa do Furacão nas redes sociais - Reprodução

Argentina - Diego Armando Maradona esquentou as redes sociais por aparecer com a camisa do Athletico-PR. Nesta sexta-feira, o ex-jogador apareceu com uma camisa do Furacão nesta sexta-feira, com o número 17 que foi dada pelo atacante Braian Romero, emprestado pelo Independiente ao Furacão até dezembro.