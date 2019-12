Maracanã recebe neste sábado a 16ª edição do Jogo das Estrelas

Rio - A festa do maior evento beneficente de fim de ano do futebol brasileiro já está pronta. E o anfitrião Zico estará de braços abertos no Maracanã, neste sábado (28/12), à espera do grande público que se fará presente. Até a manhã desta sexta-feira, já tinham sido vendidos mais de 55 mil ingressos para a 16ª edição do Jogo das Estrelas. A partida está marcada para as 18h30, com a preliminar dos artistas às 16h e show da cantora Vanessa da Mata às 18h.



“Muito legal essa mobilização do torcedor. Eu só posso agradecer por todo carinho que eles sempre tiveram pelo nosso evento. Só uma pena não podermos bater o recorde de público do Jogo das Estrelas, que é de 72 mil pessoas, já que a carga esse ano é de 70 mil. Mas o que vale, mesmo, é sempre ver tantas famílias e crianças no Maracanã para prestigiar e ver tantos craques reunidos. Espero todos lá de braços abertos”, disse Zico.



Craques e homenagens, como sempre, não faltarão. Neste ano, pela incrível temporada realizada pelo Flamengo, a organização resolveu enaltecer o bicampeonato da Libertadores do clube. Campeões de 1981, como Mozer, Júnior, Leandro, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico, e de 2019, como Gerson e Everton Ribeiro, entrarão em campo com as respectivas taças. Mas demais crias rubro-negras, de outras gerações, também estarão presentes.



Dos que ainda estão em atividade, destaque para a dupla Paquetá e Vinícius Jr. Dos que já penduraram a chuteira, nomes como Júlio César, Aldair, Jorginho, Leonardo, Juan, Fernando, Athirson e Marcelinho Carioca. E outros que também vestiram a camisa do Flamengo, como Petkovic, Renato Gaúcho e Obina. Também confirmaram presença Michael, revelação do Brasileiro pelo Goiás, o lateral-direito Guga, do Atlético-MG, Felipe Melo, do Palmeiras, e Bruno Guimarães, do Athletico-PR, além dos ex-jogadores Carlos Alberto Santos, Grafite e Vitor. As atrações internacionais desse ano ficam por conta do argentino Saviola, do paraguaio Gamarra e do ex-goleiro francês Bernard Lama.



E os ingressos continuam à venda. A bilheteria 2 do Maracanã já estará aberta neste sábado a partir das 10h. Os setores Sul e Norte têm cadeiras populares a R$ 30. Já os setores Leste e Oeste estão a R$ 60, todos eles com meia-entrada. Ainda estão à venda bilhetes do Passaporte Área VIP (Maracanã Mais) a R$ 260, com meia a R$ 170, além do Passaporte Área Nobre, que são camarotes a R$ 280 (ingressos individuais).