Dorival Junior é anunciado como novo técnico do Athletico-PR

A chegada de Dorival começou a ser costurada na semana passada, quando o presidente Mario Celso Petraglia ligou para o empresário do treinador e os convidou para ir até Curitiba abrir a negociação.



Aos 57 anos, Dorival Junior chega ao Furacão acompanhado pelo seu auxiliar Lucas Silvestre e o analista de desempenho Leonardo Porto.



Missão



Conhecido por ter um estilo de jogo mais ofensivo, Dorival Junior chega para manter o alto nível que ficou marcado dentro do clube com Tiago Nunes, que nos últimos dois anos deu ao Furacão as taças da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.



Último trabalho



Afastado do futebol por conta de problemas pessoais, o último trabalho de Dorival aconteceu em 2018, quando dirigiu o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele somou 70% de aproveitamento.