Meia do Fluminense e ex-Flamengo aparecem em lista de promessas que fracassaram

Rio - Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso e Leandro Damião. Esses foram os brasileiros citados pelo jornal italiano 'Gazzetta dello Sport' como promessas que fracassaram no futebol. Dez nomes que geraram alta expectativa quando começaram sua carreira foram listados pelo diário.

Todos os jogadores lembrados ainda estão em atividade. O Brasil é o país com mais jogadores listados, seguido por Espanha, França, Alemanha, Rússia, Itália e Holanda.

Confira os dez jogadores citados e os trechos dos textos do jornal italiano:

Alexandre Pato (atacante brasileiro, 30 anos, São Paulo): "Aos 28 anos escolheu a China, desaparecendo do grande futebol"

Ben Arfa (meia francês, 32 anos, sem clube): "Deschamps disse que seu comportamento causa problemas aos treinadores"

Bojan Krkic (atacante espanhol, 29 anos, Impact Montreal): "Uma ilusão que só se saiu bem com Rijkaard no banco"

Ganso (meia brasileiro, 30 anos, Fluminense): "Parecia um fenômeno, mas foi outro erro".

Sergio Canales (meia espanhol, 28 anos, Bétis): "Machucou o joelho três vezes em três anos"

Marko Marin (meia alemão, 30 anos, Estrela Vermelha): "Prometeu bem, mas perdeu-se na rua"

Alan Dzagoev (meia russo, 29 anos, CSKA): "Sempre esteve à beira de deixar o CSKA, mas no final permaneceu lá"

Simone Scuffet (goleiro italiano, 23 anos, Spezia): "Uma carreira honesta, mas abaixo das expectativas iniciais" Leandro Damião (atacante brasileiro, 30 anos, Kawasaki Frontale): "Do sonho do Napoli ao Japão. Talvez ainda pense na reunião de seu agente com Aurelio de Laurentiis (presidente do clube italiano) em 2013"

Ibrahim Afellay (meia holandês, 33 anos, PSV): "Vários clubes apostaram em Afellay e perderam. Joelho de cristal"