Oficial! Red Bull Bragantino lança novo escudo e uniforme para 2020

Rio - Mistério resolvido! O Red Bull Bragantino anunciou o novo escudo e uniforme para a próxima temporada, entrando na nova era da equipe, que agora conta com o apoio da empresa de bebidas energéticas e tem grandes planos para as próximas temporadas.



O clube mostrou o escudo e detalhes da camisa pela primeira vez em vídeo lançado nas redes sociais. O escudo seguiu o modelo de todas as equipes que tem parceria com a Red Bull, como RB Leipzig e o RB Salzburg. O uniforme também segue o padrão dos outros clibes, sendo predominantemente branco, com a logo da empresa no peito da camiseta. A camisa acabou ficando bem parecida com a já usada pelo time na última temporada.