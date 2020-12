Por O Dia

Rio - A fifa anunciou na tarde desta sexta-feira os três finalistas ao prêmio The Best, de melhor jogador do mundo na temporada 2019/20 . Entre os jogadores, concorrem Messi, do Barcelona, Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lewandwski, do Bayern de Munique. Na opinião do comentarista Walter Casagrande, Neymar deveria estar entre os selecionados no lugar do craque argentino.