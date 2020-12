Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski são os finalistas do prêmio de melhor do mundo da Fifa Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 13:21

Rio - A fifa anunciou na tarde desta sexta-feira os três finalistas ao prêmio The Best, de melhor jogador do mundo na temporada 2019/20. Entre os jogadores, concorrem o argentino Messi, do Barcelona, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o polonês Lewandwski, do Bayern de Munique.

Publicidade

A cerimônia virtual de entrega será realizada na quinta-feira da semana que vem, dia 17 de dezembro, com transmissão direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.



Entre as mulheres, as três finalistas ao The Best são: a inglesa Lucy Bronze, do Manchester City; a dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea; e a francesa Wendie Renard, do Lyon.



Publicidade

Para o Prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada, Arrascaeta, do Flamengo terá como adversários nada menos do que Luis Suárez, do Atlético de Madrid, e o sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham.



O brasileiro Alisson, do Liverpool, é um dos finalistas ao prêmio de melhor goleiro. Os adversário do titular da seleção será o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid.



Entre os treinadores do futebol masculino, a disputa será enre Hansi Flick, do Bayern de Munique, Jürgen Klopp, do Liverpool, e Marcelo Bielsa, do Leeds United.