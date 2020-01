Cruzeiro tem de pagar quase meio milhão a Thiago Neves até fevereiro por desempenho em 2019

Belo Horizonte - Rebaixado para Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue tentando renovar o elenco e diminuir suas dívidas. No entanto, a equipe celeste tem mais um problema para se preocupar. Afastado na reta final da temporada, o meia Thiago Neves tem direito a receber R$ 480 mil do clube mineiro, até o fim de fevereiro, pelo desempenho na temporada passada.

Cláusula que determina pagamento de bonificação a Thiago Neves - Reprodução De acordo com o contrato do jogador com o clube, Thiago teria direito a receber esse valor caso fosse citado em 42 partidas na temporada de 2019. O meia disputou em 41 jogos, mas esteve em súmula em mais três, sem entrar em campo, totalizando 44 partidas.

Os dados estão previstos no “Segundo Termo Aditivo” do contrato de Thiago Neves, em que constam as últimas alterações do seu contrato de trabalho com o clube mineiro. Ele foi realizado em 3 de janeiro de 2019.