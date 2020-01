Rio - O atacante Rossi está livre no mercado. O jogador rescindiu seu contrato com o Shenzhen Football Club, da China, e pode assinar com qualquer clube para a próxima temporada. O Vasco, time que defendeu por empréstimo no último ano, e o Fluminense já demonstraram interesse. As informações são do "Globo Esporte".

De acordo com o empresário do atleta, Dhari Pisetti, além das equipes cariocas, clubes estrangeiros também buscaram informações. O Cruzmaltino, caso queira contar com o jogador novamente em 2020, terá um obstáculo: precisará acertar os salários de novembro e dezembro que deve ao atacante, além de 13º, férias e direitos de imagem. No entanto, até o momento, nenhum clube apresentou uma proposta formal.

Em 2019, Rossi vestiu a camisa do Vasco em 41 oportunidades e marcou quatro gols. Desde meados de dezembro, ele vem treinando diariamente em dois turnos para manter a forma física.